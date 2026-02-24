Amerisafe Aktie
WKN: A0HMCU / ISIN: US03071H1005
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: Amerisafe stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Amerisafe lädt am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,603 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,690 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Amerisafe in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,37 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 67,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 74,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,39 USD, gegenüber 2,89 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 310,9 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 309,0 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
