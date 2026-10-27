Ausblick: Amerisafe veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Amerisafe wird am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,480 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,34 Prozent auf 84,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Amerisafe noch 82,0 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,96 USD je Aktie, gegenüber 2,47 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 333,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 317,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at