Ausblick: Amerisafe zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Amerisafe stellt am 21.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,517 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Amerisafe 0,730 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Amerisafe in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,93 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 85,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 81,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,10 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,47 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 333,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 317,3 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at