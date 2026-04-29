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WKN: 908668 / ISIN: US0311001004

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Ametek mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ametek wird am 30.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 18 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,90 USD. Dies würde einem Zuwachs von 25,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Ametek 1,52 USD je Aktie vermeldete.

16 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,91 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 10,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,73 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,06 USD je Aktie, gegenüber 6,40 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 7,97 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 7,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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