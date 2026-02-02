Ametek Aktie

WKN: 908668 / ISIN: US0311001004

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Ametek präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ametek lässt sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ametek die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 17 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,94 USD je Aktie gegenüber 1,67 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten einen Zuwachs von 10,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,95 Milliarden USD gegenüber 1,76 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,37 USD je Aktie, gegenüber 5,93 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 7,35 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 6,94 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

