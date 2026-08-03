Ametek Aktie

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WKN: 908668 / ISIN: US0311001004

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Ametek präsentiert Quartalsergebnisse

Ametek wird am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,99 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ametek in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,90 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 1,95 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,78 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,15 USD, gegenüber 6,40 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 19 Analysten auf durchschnittlich 8,02 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,40 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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