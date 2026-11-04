Ausblick: AMG gewährt Anlegern Blick in die Bücher

AMG wird sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,850 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei AMG noch ein Gewinn pro Aktie von 0,340 EUR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 499,0 Millionen USD für AMG, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 372,0 Millionen EUR erzielt wurde.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,27 USD, gegenüber -0,510 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 1,85 Milliarden USD im Vergleich zu 1,51 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net