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WKN DE: A0MWED / ISIN: NL0000888691

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: AMG informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

AMG äußert sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,150 USD aus. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,150 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 403,0 Millionen USD betragen, verglichen mit 368,7 Millionen EUR im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,78 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,510 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,71 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,51 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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