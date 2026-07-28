Ausblick: AMG stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AMG gibt am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass AMG für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,840 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,320 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 484,0 Millionen USD betragen, verglichen mit 387,3 Millionen EUR im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,05 USD, gegenüber -0,510 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 1,78 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,51 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at