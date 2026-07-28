Mehr als Raketen: Fokus auf Unternehmen der Space Economy. Hier mehr erfahren! -W-

AMG Aktie

AMG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MWED / ISIN: NL0000888691

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.07.2026 07:01:06

Ausblick: AMG stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AMG gibt am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass AMG für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,840 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,320 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 484,0 Millionen USD betragen, verglichen mit 387,3 Millionen EUR im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,05 USD, gegenüber -0,510 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 1,78 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,51 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AMG

mehr Nachrichten