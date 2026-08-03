Ausblick: Amgen präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Amgen wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 28 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 5,62 USD. Dies würde einem Zuwachs von 112,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Amgen 2,65 USD je Aktie vermeldete.

25 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,83 Prozent auf 9,43 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 31 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 22,36 USD, gegenüber 14,23 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 29 Analysten durchschnittlich 37,74 Milliarden USD im Vergleich zu 36,74 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at