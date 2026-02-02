Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
|
02.02.2026 07:01:06
Ausblick: Amgen stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Amgen lässt sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Amgen die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
25 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,73 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,16 USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 23 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 9,47 Milliarden USD – ein Plus von 4,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amgen 9,05 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 21,32 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 7,56 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 27 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 36,36 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 33,23 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
