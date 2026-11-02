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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Amgen stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Amgen wird am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

28 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,79 USD gegenüber 5,93 USD im Vorjahresquartal.

Amgen soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,07 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 26 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 31 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 23,06 USD, gegenüber 14,23 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 29 Analysten durchschnittlich 39,00 Milliarden USD im Vergleich zu 36,74 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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