Ausblick: Amgen stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Amgen wird am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

29 Analysten schätzen, dass Amgen für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,77 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,20 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 26 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,96 Prozent auf 8,58 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 32 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 22,33 USD aus. Im Vorjahr waren 14,23 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 31 Analysten im Durchschnitt 37,81 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 36,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at