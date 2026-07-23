Ami Organics Aktie
ISIN: INE00FF01025
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23.07.2026 07:01:06
Ausblick: Ami Organics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ami Organics lädt am 24.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,35 INR. Im Vorjahresquartal waren 5,41 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,27 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 57,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,07 Milliarden INR in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 53,55 INR, während im vorherigen Jahr noch 43,51 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,63 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 13,39 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.at
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