Ausblick: Ami Organics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ami Organics lädt am 24.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,35 INR. Im Vorjahresquartal waren 5,41 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,27 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 57,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,07 Milliarden INR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 53,55 INR, während im vorherigen Jahr noch 43,51 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,63 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 13,39 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at