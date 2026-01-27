Ausblick: Ami Organics präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ami Organics präsentiert am 28.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 8,00 INR gegenüber 5,67 INR im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,50 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 27,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Ami Organics einen Umsatz von 2,75 Milliarden INR eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 28,35 INR im Vergleich zu 19,81 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 12,60 Milliarden INR, gegenüber 10,07 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at