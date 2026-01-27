Ami Organics Aktie
ISIN: INE00FF01025
|
27.01.2026 07:01:06
Ausblick: Ami Organics präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ami Organics präsentiert am 28.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 8,00 INR gegenüber 5,67 INR im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,50 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 27,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Ami Organics einen Umsatz von 2,75 Milliarden INR eingefahren.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 28,35 INR im Vergleich zu 19,81 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 12,60 Milliarden INR, gegenüber 10,07 Milliarden INR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ami Organics Limited Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Ami Organics präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.10.25
|Ausblick: Ami Organics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Ami Organics präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)