Ausblick: Ami Organics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ami Organics präsentiert am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 13,05 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 7,80 INR je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 27,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,08 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Ami Organics für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,94 Milliarden INR aus.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 42,61 INR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 19,81 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 13,10 Milliarden INR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 10,07 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at