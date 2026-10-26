Ausblick: Ami Organics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ami Organics lädt am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 11,07 INR. Dies würde einem Zuwachs von 25,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Ami Organics 8,82 INR je Aktie vermeldete.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 22,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,06 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,74 Milliarden INR aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 55,29 INR, gegenüber 43,51 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 17,83 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,39 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at