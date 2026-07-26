Ausblick: Amkor Technology gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Amkor Technology stellt am 27.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Amkor Technology im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,477 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,220 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 20,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,81 Milliarden USD gegenüber 1,51 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,12 USD, gegenüber 1,50 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 7,66 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,71 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at