Ausblick: Amkor Technology präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Amkor Technology wird am 09.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

10 Analysten schätzen, dass Amkor Technology für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,440 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,430 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,89 Prozent auf 1,84 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Amkor Technology noch 1,63 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,26 USD aus, während im Fiskalvorjahr 1,43 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 6,68 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 6,32 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at