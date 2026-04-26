Ausblick: Amkor Technology vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Amkor Technology stellt am 27.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,240 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Amkor Technology 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Amkor Technology in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,38 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,63 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,80 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,50 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 7,47 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 6,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at