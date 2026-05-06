Ausblick: AMN Healthcare Services informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

AMN Healthcare Services stellt am 07.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,62 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte AMN Healthcare Services -0,030 USD je Aktie verloren.

AMN Healthcare Services soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,23 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 78,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 689,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,03 USD, gegenüber -2,480 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 3,17 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,73 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at