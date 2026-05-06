AMN Healthcare Services Aktie
WKN: 798185 / ISIN: US0017441017
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: AMN Healthcare Services informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
AMN Healthcare Services stellt am 07.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,62 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte AMN Healthcare Services -0,030 USD je Aktie verloren.
AMN Healthcare Services soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,23 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 78,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 689,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,03 USD, gegenüber -2,480 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 3,17 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,73 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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