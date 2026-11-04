Ausblick: AMN Healthcare Services öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

AMN Healthcare Services lädt am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,229 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,760 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll AMN Healthcare Services 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 649,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte AMN Healthcare Services 634,5 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,29 USD, gegenüber -2,480 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 3,36 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,73 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net