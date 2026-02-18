AMN Healthcare Services Aktie
WKN: 798185 / ISIN: US0017441017
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: AMN Healthcare Services veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
AMN Healthcare Services wird am 19.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
9 Analysten schätzen, dass AMN Healthcare Services für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,268 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,900 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll AMN Healthcare Services nach den Prognosen von 9 Analysten im Schnitt 723,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 734,7 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD im Vergleich zu -3,850 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 2,71 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 2,98 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
