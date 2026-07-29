Amneal Pharmaceutical a Aktie

Amneal Pharmaceutical a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JLMD / ISIN: US03168L1052

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29.07.2026 07:01:06

Ausblick: Amneal Pharmaceuticals A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Amneal Pharmaceuticals A wird am 30.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,223 USD. Dies würde einem Zuwachs von 218,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Amneal Pharmaceuticals A 0,070 USD je Aktie vermeldete.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,03 Prozent auf 768,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 724,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,972 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,220 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,11 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,02 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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