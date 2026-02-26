Ausblick: Amneal Pharmaceuticals A präsentiert Quartalsergebnisse

Amneal Pharmaceuticals A veröffentlicht am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,184 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,100 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 807,4 Millionen USD – ein Plus von 10,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amneal Pharmaceuticals A 730,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,800 USD, gegenüber -0,380 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 3,01 Milliarden USD im Vergleich zu 2,79 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at