Amneal Pharmaceutical a Aktie
WKN DE: A2JLMD / ISIN: US03168L1052
|
26.02.2026 07:01:06
Ausblick: Amneal Pharmaceuticals A präsentiert Quartalsergebnisse
Amneal Pharmaceuticals A veröffentlicht am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,184 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,100 USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 807,4 Millionen USD – ein Plus von 10,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amneal Pharmaceuticals A 730,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,800 USD, gegenüber -0,380 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 3,01 Milliarden USD im Vergleich zu 2,79 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amneal Pharmaceuticals Inc Registered Shs -A-
|
26.02.26
|Ausblick: Amneal Pharmaceuticals A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
12.02.26
|Erste Schätzungen: Amneal Pharmaceuticals A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Amneal Pharmaceuticals A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)