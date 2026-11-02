Amneal Pharmaceutical a Aktie

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WKN DE: A2JLMD / ISIN: US03168L1052

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Amneal Pharmaceuticals A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Amneal Pharmaceuticals A lädt am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,237 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2270,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,24 Prozent auf 817,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Amneal Pharmaceuticals A noch 784,5 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,03 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,220 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,16 Milliarden USD, gegenüber 3,02 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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