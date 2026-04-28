Amorepacific Aktie
WKN DE: A0M1C8 / ISIN: KR7090431008
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Amorepacific gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Amorepacific wird am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1726,02 KRW. Das entspräche einem Zuwachs von 7,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1607,00 KRW erwirtschaftet wurden.
14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1.125,98 Milliarden KRW – das wäre ein Zuwachs von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.067,51 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5734,57 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3421,00 KRW je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 20 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4.571,07 Milliarden KRW, gegenüber 4.252,82 Milliarden KRW im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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