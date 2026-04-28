Amorepacific Aktie
WKN DE: A0J23R / ISIN: KR7090430000
|
28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Amorepacific gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Amorepacific wird am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1726,02 KRW. Dies würde einem Zuwachs von 7,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Amorepacific 1606,00 KRW je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 14 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1.125,98 Milliarden KRW aus – das entspräche einem Plus von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.067,51 Milliarden KRW in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5691,14 KRW, während im vorherigen Jahr noch 3416,00 KRW erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4.571,80 Milliarden KRW umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4.252,82 Milliarden KRW waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amorepacific Corp
|
07:01
|Ausblick: Amorepacific gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
05.02.26
|Ausblick: Amorepacific präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Amorepacific Corp
Aktien in diesem Artikel
|Amorepacific Corp
|146 200,00
|-3,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.