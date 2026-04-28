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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Amorepacific gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Amorepacific wird am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1726,02 KRW. Dies würde einem Zuwachs von 7,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Amorepacific 1606,00 KRW je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1.125,98 Milliarden KRW aus – das entspräche einem Plus von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.067,51 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5691,14 KRW, während im vorherigen Jahr noch 3416,00 KRW erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4.571,80 Milliarden KRW umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4.252,82 Milliarden KRW waren.

Redaktion finanzen.at

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