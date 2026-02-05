Amorepacific Aktie

Amorepacific für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J23R / ISIN: KR7090430000

05.02.2026 07:01:06

Ausblick: Amorepacific präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Amorepacific wird am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1028,88 KRW. Im Vorjahresquartal waren -791,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 20 Analysten ein Plus von 3,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1.127,88 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.091,70 Milliarden KRW umgesetzt.

25 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4282,62 KRW je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 8601,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 4.218,06 Milliarden KRW, gegenüber 3.885,11 Milliarden KRW im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Amorepacific Corp 139 700,00 0,14% Amorepacific Corp

