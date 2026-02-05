Ausblick: Amorepacific stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Amorepacific lädt am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 1028,88 KRW je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -789,000 KRW je Aktie erzielt worden.

20 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1.127,88 Milliarden KRW – das wäre ein Zuwachs von 3,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.091,70 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

24 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4292,82 KRW je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 8606,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 4.216,69 Milliarden KRW, gegenüber 3.885,11 Milliarden KRW im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at