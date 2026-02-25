Amphastar Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A11664 / ISIN: US03209R1032
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Amphastar Pharmaceuticals legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Amphastar Pharmaceuticals wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,923 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,740 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 1,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 190,1 Millionen USD gegenüber 186,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,38 USD, gegenüber 3,06 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 726,9 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 732,0 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
