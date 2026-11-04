Ausblick: Amphastar Pharmaceuticals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Amphastar Pharmaceuticals öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,859 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,370 USD je Aktie erzielt worden.

Amphastar Pharmaceuticals soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 197,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 191,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,96 USD aus. Im Vorjahr waren 2,03 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 747,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 719,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net