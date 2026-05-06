Ausblick: Amphastar Pharmaceuticals stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Amphastar Pharmaceuticals gibt am 07.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,705 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 170,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 173,5 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,25 USD je Aktie, gegenüber 2,03 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 754,7 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 719,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at