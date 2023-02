Ausblick: Amphastar Pharmaceuticals vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Amphastar Pharmaceuticals wird am 28.02.2023 das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,400 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,420 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 127,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 5,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 120,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,64 USD im Vergleich zu 1,37 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 491,2 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 437,8 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at