Ausblick: Amphenol stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Amphenol stellt am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Gewinn von 0,729 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,480 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Amphenol in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53,22 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 9,49 Milliarden USD im Vergleich zu 6,19 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,69 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,67 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 35,66 Milliarden USD, gegenüber 23,09 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at