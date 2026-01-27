Amphenol Aktie

WKN DE: 882749 / ISIN: US0320951017

27.01.2026 07:01:06

Ausblick: Amphenol verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Amphenol stellt am 28.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

16 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,932 USD aus. Im letzten Jahr hatte Amphenol einen Gewinn von 0,590 USD je Aktie eingefahren.

15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 43,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,32 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Amphenol für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,19 Milliarden USD aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,31 USD, gegenüber 1,92 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 22,86 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 15,22 Milliarden USD generiert worden waren.

