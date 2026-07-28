Ausblick: Amphenol veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Amphenol öffnet am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 17 Analysten von einem Gewinn von 1,18 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,860 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Amphenol 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 8,26 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 46,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Amphenol 5,65 Milliarden USD umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,85 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,34 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33,63 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 23,09 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at