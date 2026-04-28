Amphenol Aktie
WKN DE: 882749 / ISIN: US0320951017
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Amphenol zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Amphenol wird am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
16 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,942 USD aus. Im letzten Jahr hatte Amphenol einen Gewinn von 0,580 USD je Aktie eingefahren.
15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 47,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,81 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Amphenol für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,08 Milliarden USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,40 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,34 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 31,48 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 23,09 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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