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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Amplifon Post Frazionamento gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Amplifon Post Frazionamento lässt sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Amplifon Post Frazionamento die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,090 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 200 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,030 EUR je Aktie erzielt worden waren.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 573,8 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 1,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 563,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,708 EUR, gegenüber 0,410 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 2,43 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,40 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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