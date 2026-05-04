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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Amplifon Post Frazionamento legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Amplifon Post Frazionamento lässt sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Amplifon Post Frazionamento die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,192 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,150 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 0,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 587,8 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Amplifon Post Frazionamento für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 584,0 Millionen EUR aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,728 EUR je Aktie, gegenüber 0,410 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 2,44 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 2,40 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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