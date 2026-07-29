Ausblick: Amplifon Post Frazionamento präsentiert Quartalsergebnisse

Amplifon Post Frazionamento wird am 30.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,224 EUR je Aktie gegenüber 0,160 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 1,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 604,5 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 592,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,688 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,410 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 2,43 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 2,40 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at