Ausblick: Amplifon Post Frazionamento zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Amplifon Post Frazionamento wird am 04.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,228 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Amplifon Post Frazionamento 0,180 EUR je Aktie eingenommen.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 672,7 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 664,4 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,710 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,640 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,42 Milliarden EUR aus, im Gegensatz zu 2,41 Milliarden EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
