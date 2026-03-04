Amplify Energy Aktie

Amplify Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PP3L / ISIN: US03212B1035

04.03.2026 07:01:06

Ausblick: Amplify Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Amplify Energy äußert sich am 05.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,120 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Amplify Energy soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 71,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,390 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,310 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 283,0 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 294,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Amplify Energy Corp Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Amplify Energy Corp Registered Shs

mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel

Amplify Energy Corp Registered Shs 5,15 2,49% Amplify Energy Corp Registered Shs

