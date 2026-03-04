Amplify Energy Aktie
Ausblick: Amplify Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Amplify Energy äußert sich am 05.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,120 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Amplify Energy soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 71,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Schätzungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,390 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,310 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 283,0 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 294,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
