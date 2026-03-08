Ausblick: Amplify Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Amplify Energy lädt am 09.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,120 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,190 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 71,1 Millionen USD – ein Plus von 2,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amplify Energy 69,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,390 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,310 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 283,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 294,7 Millionen USD.

