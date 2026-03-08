Amplify Energy Aktie

Amplify Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PP3L / ISIN: US03212B1035

08.03.2026 07:01:06

Ausblick: Amplify Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Amplify Energy lädt am 09.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,120 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,190 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 71,1 Millionen USD – ein Plus von 2,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amplify Energy 69,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,390 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,310 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 283,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 294,7 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

Amplify Energy Corp Registered Shs

Amplify Energy Corp Registered Shs 5,21

