Ausblick: Amplitude A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Amplitude A gibt am 18.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,045 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 15,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 90,3 Millionen USD gegenüber 78,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,070 USD, gegenüber -0,760 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 342,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 299,3 Millionen USD generiert wurden.
