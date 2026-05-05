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WKN DE: A3C36H / ISIN: US03213A1043

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Amplitude A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Amplitude A veröffentlicht am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,008 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Amplitude A noch -0,170 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 16,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 93,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 80,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,110 USD, gegenüber -0,670 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 395,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 343,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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