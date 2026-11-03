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Amplitud a Aktie

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Amplitude A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Amplitude A wird am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,031 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,180 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 107,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 20,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,074 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,670 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 410,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 343,2 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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