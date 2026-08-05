Ausblick: Amplitude A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Amplitude A stellt am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,011 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Amplitude A noch ein Verlust pro Aktie von -0,190 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 98,2 Millionen USD – ein Plus von 17,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amplitude A 83,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,050 USD im Vergleich zu -0,670 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 400,7 Millionen USD, gegenüber 343,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at