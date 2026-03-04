Ausblick: Amprius Technologies gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Amprius Technologies wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,038 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,110 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Amprius Technologies in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 115,52 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 22,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 10,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,199 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -0,450 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 70,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 24,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at