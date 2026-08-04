Ausblick: Amprius Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Amprius Technologies präsentiert in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,024 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 94,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 29,3 Millionen USD gegenüber 15,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,067 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,350 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 132,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 73,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at